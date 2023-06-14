В ПВТ прошла встреча с руководством управления инвестиций и развития эмирата Шарджа

Представители Управления инвестиций и развития Шарджи Объединенных Арабских Эмиратов во главе с директором Ахмедом Алькасиром посетили Парк высоких технологий, сообщает пресс-служба Парка.

Заместитель директора ПВТ Кирилл Залесский ознакомил гостей с историей и достижениями IТ-отрасли Беларуси, правовыми условиями работы, которые действуют в Парке, его резидентами и их передовыми разработками. Гостей интересовал опыт цифрового преобразования в Беларуси и влияние этого процесса на различные аспекты жизни людей.

Представители Управления инвестиций и развития Шарджи высоко оценили результативность модели функционирования Парка высоких технологий, а также отметили знакомство со многими продуктами компаний-резидентов.

В развитие встречи состоялся заинтересованный диалог о возможностях и путях активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере IT и высоких технологий между ПВТ и эмиратом Шарджа.