В России создадут суверенный интернет со входом по паспорту и безопасными сайтами

Эксперты издания окрестили проект «Рунетом 2.0». Обычные пользователи тоже не смогут подключиться к нему просто так – для этого потребуется специализированный персональный идентификатор. Другими словами, «Рунет 2.0» – это интернет по паспорту, потому что без предоставления паспорта персональный идентификатор не получить.

Проект «Рунет 2.0» в режиме пилота должен заработать до конца 2023 г. – более точных сроков пока нет. Как пишет издание со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Андрея Свинцова, персональный индентификатор позволит спецслужбам без труда отыскать «того, кто владеет этим аккаунтом».

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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