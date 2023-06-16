В России создадут суверенный интернет со входом по паспорту и безопасными сайтами

В России в самом скором будущем заработает проект защищенного интернета, в котором абсолютно все действия пользователя будут прозрачны. Он будет наполнен лишь строго ограниченным набором веб-сайтов и сервисов – в него попадут лишь те, кто полностью соблюдает российское законодательство, пишут «Ведомости».

Эксперты издания окрестили проект «Рунетом 2.0». Обычные пользователи тоже не смогут подключиться к нему просто так – для этого потребуется специализированный персональный идентификатор. Другими словами, «Рунет 2.0» – это интернет по паспорту, потому что без предоставления паспорта персональный идентификатор не получить.

Проект «Рунет 2.0» в режиме пилота должен заработать до конца 2023 г. – более точных сроков пока нет. Как пишет издание со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Андрея Свинцова, персональный индентификатор позволит спецслужбам без труда отыскать «того, кто владеет этим аккаунтом».