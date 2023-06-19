В БГУИР подвели итоги целевого набора

16 июня в БГУИР прошло заседание приёмной комиссии по зачислению абитуриентов на условиях целевой подготовки. На первом курсе дневной формы будут учиться 40 студентов.



Целевой набор проходил по 9 специальностям. Самый высокий проходной балл сложился на специальности "Информационные системы и технологии". Количество поданных заявлений иногда в два-три раза превышало количество мест.



Заказчиками выступили 15 организаций различной формы собственности, включая крупные отечественные предприятия: ЗАО "Атлант", ОАО "Керамин", ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Интеграл".



Основная приемная кампания в БГУИР стартует 17 июля.

