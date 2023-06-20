В МТС начались продажи новинок — Infinix Note 30i и Note 30

Производительные смартфоны с яркими экранами можно приобрести как при оплате сразу, так и в рассрочку до 24 месяцев.

Смартфон Infinix Note 30i оснащен большим 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi, что позволяет наслаждаться высокой четкостью изображения. Для создания эффектных фото в Infinix Note 30i предусмотрены основная тройная камера с главным 64-мегапиксельным сенсором и селфи-камера на 16 Мп.

Infinix Note 30i поддерживает технологию расширения памяти, которая позволяет повышать скорость работы и увеличивать количество одновременно запущенных приложений. Высокое качества звука обеспечивают стереодинамики, созданные при поддержке компании JBL.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и функции обратной зарядки. Во время игр Infinix Note 30i может получать энергию напрямую от зарядного устройства, в обход батареи, что предотвращает перегрев смартфона. Смартфон Infinix Note 30i 8/256GB все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 689 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут оформить его в рассрочку. При покупке в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 64 рубля, а на два года — 32 рубля.

Смартфон Infinix Note 30 оснащен большим 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и адаптируемой частотой обновления картинки. Специальный режим защиты зрения позволяет долго и с комфортом пользоваться устройством без переутомления глаз. Повышенная частота обновления 120 Гц обеспечивает высокую плавность изображения при пролистывании меню и в динамичных сценах.

Запечатлевать яркие и интересные моменты жизни в Infinix Note 30 поможет мощная тройная камера с основным сенсором на 64 Мп. При работе в ночном режиме она способна автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения и создавать потрясающие ночные фотографии. А фронтальная камера на 16 Мп поддерживает режим бьютификации, который улучшает качество селфи, скрывая недостатки кожи.

Смартфон снабжен фирменной технологией Ultra Power Signal, которая значительно улучшает силу радиосигнала в таких локациях, как подземные этажи, лифты и пригородные районы. Увеличение мощности сигнала сотовой связи составляет до 40 %, сигнала Wi-Fi — до 100 %. Стереодинамики, созданные при поддержке компании JBL, порадуют высоким качеством звука.

Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет заряжать его до 75% всего за полчаса. Смартфон может заряжать другие гаджеты и мобильные устройства с помощью обратной зарядки через кабель. Infinix Note 30 также способен получать энергию напрямую от блока питания, в обход батареи, что предотвращает перегрев смартфона. В рамках акции «Для всех» смартфон Infinix Note 30 8/256GB можно приобрести за 759 рублей. Ежемесячный платеж на год по акции «Промо 2023» составит 69 рублей, а в рассрочку на два года — 34 рубля.