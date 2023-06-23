Samsung представила новые проекты программы поддержки стартапов C-Lab

Компания Samsung Electronics анонсировала показ инновационных проектов, разработанных в рамках программы поддержки стартапов C-Lab, на выставке VivaTech 2023. VivaTech — крупнейшее в Европе мероприятие, посвященное стартапам и современным технологиям, проходило с 14 по 17 июня в парижском выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles.

В выставочном пространстве C-Lab, в зале K-Startup Hall, компания Samsung представила один проект внутренней программы для сотрудников C-Lab Inside, а также четыре сторонних стартапа, которые поддерживаются в рамках внешней программы C-Lab Outside. Для представителей проектов и стартапов программы C-Lab это прекрасная возможность укрепить бизнес-позиции и оценить свою востребованность на мировом рынке, а также получить консультации по вопросам инвестиций и делового сотрудничества.

Компании, участвующие в VivaTech, были отобраны из пула стартапов C-Lab Outside, нацеленных на выход на европейский рынок. В число четырех отобранных стартапов входят: