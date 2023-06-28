В Беларуси появился маркетплейс образовательных курсов

Резидент Парка высоких технологий «Лид Провайдер» разработал собственный EdTech продукт – маркетплейс образовательных услуг «Educational Hub», сообщает пресс-служба ПВТ.

Маркетплейс «Educational Hub» представляет собой сервис для поиска и выбора пользователями подходящих курсов, а также эффективной продажи собственных программ обучения. В настоящее время на ресурсе размещена информация об образовательных услугах, указана их стоимость, скидки, продолжительность обучения, форма обучения, локация, актуальное расписание занятий и даты начала обучения групп и т.д. Витрина курсов разделена по 8 направлениям обучения, включая продажи, маркетинг, дизайн и графику, программирование, финансы, HR, управление и другие. В ближайшее время добавятся все возможные направления обучения, в том числе для развития детей – творчество, танцы, спорт и другое.

Данное решение позволяет не только агрегировать предложения школ, но и спрос от пользователей (физических лиц и организаций), которые находятся в ее поиске. Школы, в свою очередь, могут получить доступ к аналитике, включая подробную информацию о том, сколько пользователей находятся в поиске и какие именно курсы они ищут, а также желаемый формат обучения, город/район, если они находятся в поиске офлайн-курсов.

По словам разработчиков, EduHub.by – это платформа, которая позволит корпоративному клиенту оптимизировать затраты на внутреннее обучение сотрудников, а также помочь быстрее найти подходящие курсы и сэкономить на обучении.

Сотрудники компаний-партнеров получат возможность выбирать курсы для себя или для детей среди всех школ на eduhub.by, вне зависимости от того, является ли школа партнером компании или нет; сравнивать предложения от разных школ по цене с учетом партнерских скидок; оставить запрос на подбор курсов, если не хватает свободного времени на поиск подходящего варианта обучения; найти действующие группы, к которым можно присоединиться, если начать учиться нужно было вчера.

На EduHub.by уже представлено порядка 30 ведущих школ, в том числе с IT-направлением: Академия BELHARD, IT-академия Stormnet, IT-Academy. До конца 2023 года резидент ПВТ планирует расширить данное количество до 150. Ставка, в первую очередь, не на количество, а на качество. Сегодня зарегистрированы – банковский сектор, логистика, фармацевтика, а также производственные компании. Ожидается, что в ближайшие полгода регистрацию на маркетплейсе пройдут около 200 новых компаний.