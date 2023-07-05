В МТС стали доступнее две модели смартфонов: Redmi A1+ и POCO C40

В салонах связи и интернет-магазине МТС стали доступнее две модели смартфонов: Redmi A1+ и POCO C40. Скидки на них действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

Смартфон Redmi A1+ обладает 6,5-дюймовым дисплеем, который отображает яркие и четкие цвета. Модель оснащена сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной камерой с основным модулем на 8 Мп, которая позволяет записывать видео в качестве 1080. Фронтальная камера на 5 Мп снабжена функцией автоулучшения фото. Смартфон примечателен также наличием батареи на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт.

Стоимость Redmi A1+ с 2/32 ГБ в рамках акции «Для всех» снижена до 249 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год с ежемесячным платежом 26 рублей, а на два года — 15 рублей.

POCO C40 позиционируется как доступный смартфон с емким аккумулятором. Кроме того, современный и яркий дизайн гаджета понравится молодой аудитории.

Смартфон оснащен 6,71-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass и разрешением HD+. Фотомодуль устройства состоит из двух камер 13 Мп + 2 Мп, а также фронтальной камеры на 5 Мп. Кроме того, в смартфоне имеется сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. У смартфона есть защита от влаги по стандарту IP52, FM-радио, аудиоразъём под наушники на 3,5 мм. Поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт. Восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 2 Гц включает в себя графический ускоритель Mali-G52.

Ключевая особенность POCO C40 – аккумулятор емкостью 6000 мАч. Производитель обещает до 32 часов автономной работы в режиме разговора, до 86 часов проигрывания музыки и до 20 часов воспроизведения видео.

Смартфон POCO C40 4/64 ГБ все желающие могут приобрести единым платежом за 359 рублей. Он также доступен в рассрочку в рамках акции «Промо 2023». Ежемесячный платеж на год снижен до 39 рублей, а на два года – до 21 рубля.