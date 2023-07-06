В МТС действует скидка до 21% на геймерские гаджеты про промокоду

В МТС при покупке Sony PlayStation 5 или Xiaomi Curved Gaming Monitor 30" можно воспользоваться уникальным промокодом и получить скидку на ряд геймерских гаджетов. Гаджеты доступны для приобретения как при оплате сразу, так и в рассрочку до 24 месяцев.

Погрузитесь в мир захватывающих приключений вместе с Sony PlayStation 5. Консоль славится большой коллекцией эксклюзивных игр с увлекательным геймплеем и ультрареалистичной графикой. Внутри установлен высокоскоростной SSD-диск, благодаря которому быстро загружаются как сами игры, так и детально проработанные текстуры. Мощный графический процессор выводит качество картинки на новый уровень.

Игровая приставка Sony PlayStation 5 доступна за 2259 рублей. При покупке в рассрочку на год её стоимость составит 230 рублей в месяц, а на два года — 121 рубль в месяц.

Геймерский монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 – новинка 2023 года. Модель ориентируется на игровые системы, предлагая максимальную производительность и революционно высокую частоту обновления экрана в 200 Гц. Монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 поддерживает разрешение экрана 2560х1080 пикселей, что при его высокой частоте полностью меняет восприятие игр – картинка становится максимально плавной, четкой и без задержек.

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 доступен за 1079 рублей. При покупке в рассрочку по акции «Промо 2023» на год ежемесячный платеж составит 103 рубля, а на два года – 57 рублей.

При покупке Sony PlayStation 5 или Xiaomi Curved Gaming Monitor 30" воспользуйтесь уникальным промокодом, полученным в смс-сообщении, который позволит принять участие в акции «Промокод для смарт-устройств» и получить скидку до 21% на покупку геймерских гаджетов.

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