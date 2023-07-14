Twitter будет платить авторам микроблогов

Спустя несколько месяцев после того, как Илон Маск объявил, что некоторые пользователи Twitter смогут зарабатывать деньги с помощью рекламы на платформе, популярные авторы наконец смогут получать доход.

Монетизация доступна только для пользователей, которые платят за подписку Twitter Blue. Выплаты будут производиться за счёт рекламы, размещаемой в ответах на твиты. На данный момент суммы выплат варьируются от нескольких тысяч долларов до почти 40 000 долларов для аккаунтов с несколькими миллионами подписчиков. Twitter также сообщил, что в конце этого месяца он расширит право на монетизацию для большего количества авторов.