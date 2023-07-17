БГУИР рассказал о плане приема абитуриентов на бюджет и платную форму обучения

17 июля стартовала приемная кампания в БГУИР. В этом году план приема на бюджетную форму обучения составляет 1210 мест, а на платную - 1107, сообщает пресс-служба вуза.

Ректор Вадим Богуш подчеркнул: «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники пользуется большой популярностью у абитуриентов, а наши выпускники всегда интересны организациям-заказчикам кадров. Поэтому это дорога с двусторонним движением: с одной стороны заказчики подбирают себе специалистов, а с другой стороны абитуриенты придя учиться понимают, что они получают хороший уровень подготовки, благодаря которой смогут себя реализовать профессионально».

В рамках первого приемного дня прошло награждение победителей розыгрыша подарков для абитуриентов. Ректор поздравил ребят в торжественной обстановке, и вручил им брендированные байки с символикой БГУИР.

Прием документов на бюджетную форму обучения образования продлится до 25 июля, на платную форму - до 9 августа.