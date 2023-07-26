МТС предоставил возможность подключать 5 ГБ интернет-трафика в роуминге

МТС запустил услуги «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+». С их помощью в течение 30 дней абоненту будут доступны 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости в роуминге.

Предложение «5 ГБ за границей» действует на территории 16 государств. В их число входят такие популярные направления как Турция, Польша, Грузия, Израиль, Китай, Россия и другие. Услуга «5 ГБ за границей+» дает возможность пользоваться мобильным интернетом в Болгарии, Венгрии, Словакии, Черногории и Чехии, а также в странах, в которых доступна услуга «5 ГБ за границей».

В обоих случаях предоставляется 5 ГБ (или 5120 МБ) интернет-трафика, который доступен для пользования в течение 30 календарных дней. Мегабайты можно расходовать во всех странах, где доступна услуга. При окончании пакета доступ к интернет-трафику в роуминге блокируется, а по истечении 30 календарных дней услуга отключается.

Проверить остаток неизрасходованного трафика можно с помощью USSD-запроса *448#. При расходовании 4600 МБ и всего пакета абоненту автоматически придет SMS. Услуги «5 ГБ за границей», «5 ГБ за границей+», «1 ГБ у соседей», «1 ГБ за границей», «Unlim за границей» и «Инет за границей» являются взаимоисключающими. На абонентском номере одновременно может быть подключена только одна из них.

Подключить новые пакеты интернет-трафика можно в приложении «Мой МТС», с помощью Интернет-помощника или USSD-запроса: *643# для добавления «5 ГБ за границей» и *644# — «5 ГБ за границей+».

Стоимость услуги «5 ГБ за границей» составляет 33 рубля, а «5 ГБ за границей+» — 45 рублей.