ЮНЕСКО призвало запретить смартфоны в школах по всему миру

ЮНЕСКО, входящее в ООН учреждение, которое курирует вопросы образования, науки и культуры, опубликовало доклад, в котором призвало запретить использование смартфонов в школах по всему миру. Эта мера улучшит качество обучения и оградит детей от запугивания и преследования в киберпространстве, уверены в ведомстве.

Существуют доказательства, что чрезмерное использование мобильных телефонов напрямую связано со снижением успеваемости, а большое количество проведённого перед экраном времени негативно влияет на эмоциональную стабильность детей, говорится в документе. Призыв к запрету смартфонов указывает, что цифровые технологии в целом, включая ИИ, должны быть подчинены «ориентированному на человека видению» образования — они не могут вытеснять личное общение с учителем.

ЮНЕСКО предостерегает политиков от бездумного внедрения цифровых технологий, положительное влияние которых на результаты обучения и экономическую эффективность легко переоценить, а новое не всегда оказывается лучшим. Всё более широкие сегменты обучения переходят в онлайн, особенно в университетах, и недопустимо пренебрегать «социальным аспектом» образования, при котором студенты проходят обучение в очном формате. «Те, кто призывают к усилению индивидуализации, возможно, упускают из виду саму суть образования», — утверждают авторы доклада.

Правительствам стран следует убедиться, что у них есть чёткие цели и принципы, в соответствии с которыми цифровые технологии в образовании приносят пользу и позволяют избежать вреда как здоровью учащихся, так и более широким аспектам — демократии и правам человека, например, посредством вторжения в частную жизнь или разжигания ненависти онлайн. Чрезмерное или ненадлежащее использование учащимися технологических решений — смартфонов, планшетов или ноутбуков — может отвлекать, мешать или оказывать пагубное влияние на процесс обучения. Приводятся материалы крупномасштабных международных исследовательских проектов, указывающих на «отрицательную связь» между чрезмерным применением цифровых технологий и успеваемостью.

Технологии потенциально могут открыть новые возможности обучения для миллионов людей, но предоставляемые ими преимущества распределяются неравномерно — люди с невысоким достатком исключаются из этого процесса, а цифровая образовательная инфраструктура оказывается дорогой. Более того, слишком невелико число заслуживающих доверия исследований, подтверждающих, что цифровые технологии приносят пользу образованию — значительная их часть финансируется частными образовательными компаниями, имеющими целью продажу продуктов цифрового обучения. Их влияние на политическую конъюнктуру по всему миру растёт, и это причина для беспокойства.

Власти стран, утверждают в ЮНЕСКО, уже начинают осознавать приоритетное значение нужд учащихся — в качестве примера приводится Китай, где применение цифровых устройств в качестве инструментов обучения ограничивается 30 % учебного времени. При этом между такими блоками предусмотрены регулярные перерывы. В эпоху карантина онлайн-обучение смогло остановить упадок образования — на этот формат перешли миллиарды учащихся, но миллионы без доступа к интернету оказались за бортом.

В ЮНЕСКО проанализировали 200 систем образования по всему миру и установили, что каждая шестая страна запретила использование смартфонов в школе: во Франции соответствующая норма работает с 2018 года, в Нидерландах она вступит в действие в 2024 году. Бывший министр образования Великобритании попытался ввести эту норму в 2021 году по всей стране, но встретился с противодействием профсоюзов, которые отметили, что такие запреты могут вводиться только руководствами образовательных учреждений.