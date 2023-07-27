БГУИР рассказал о количестве поданных заявлений на бюджет

В БГУИР завершился прием документов на бюджетную форму получения образования. Всего на дневную бюджетную форму было подано 1577 заявлений при плане приема в 1065.



Конкурс состоялся по всем 15 специальностям. На заочную бюджетную форму было подано 44 заявления (план приема - 35). Проходные баллы станут известны не позднее 28 июля и будут опубликованы в личном кабинете абитуриента и на сайте abitur.bsuir.by



В БГУИР приходят мотивированные абитуриенты, рассказал ректор БГУИР Вадим Богуш.



"На самом деле, у нас это видно было в первые дни приема документов, когда абитуриенты приезжают и многие определились и со специальностью, и с университетом. Кто-то определился с университетом, но приехал сюда для того, чтобы уже поставить окончательную точку и выбрать ту специальность, которая ему больше по душе. И, конечно, для этого нужно и в университете побыть, и на предприятие съездить", - сказал Вадим Богуш.



По его словам, этому способствуют Дни открытых дверей. "Мы в этом году ввели в практику, когда кроме визита в университет еще можем экскурсию организовать на одно из ведущих предприятий, с которым мы работаем. Поэтому считаем, что эта практика дает результаты", - дополнил ректор. Прием документов на платную форму получения образования продлится до 9 августа включительно.