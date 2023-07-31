Компания AOC предлагает широкий выбор мониторов для студентов

В то время как студенты и школьники готовятся к предстоящему учебному году, компания AOC и ее дочерний бренд AGON by AOC, специализирующийся на игровых устройствах, представляют впечатляющий ассортимент мониторов, разработанных с учетом специфических потребностей учащихся. Акцентируя внимание на функциональности, инновациях и доступной цене, AOC предлагает широкий выбор мониторов, которые позволят студентам добиться успехов в учебе, а также позволят получать захватывающие впечатления от просмотра фильмов и игр.

В линейке мониторов AOC представлены современные технологии и дизайн, учитывающий пожелания пользователей, что делает их идеальным выбором для студентов, находящихся в разъездах, и увлеченных геймеров. AOC понимает, что студентам требуются устройства как для продуктивной творческой деятельности, так и для развлечений. Чтобы удовлетворить эти потребности, AOC представляет мониторы, обеспечивающие исключительную производительность, потрясающее изображение и расширенный функционал.





Производительность и универсальность

Монитор AOC 24V5CW является универсальным решением, обеспечивающим высокую производительность и возможность работы в многозадачном режиме. Благодаря изящной компактной конструкции и мощной IPS-матрице с разрешением Full HD и диагональю 24″ он обеспечивает насыщенное реалистичное изображение в сочетании с размером экрана, который идеально подходит для ограниченных пространств, таких как общежитие или квартира с несколькими жильцами. Разъем USB-C поддерживает технологию Power Delivery с мощностью 65 Вт, обеспечивая бесперебойное подключение и возможность питания ноутбуков и других устройств. Оснащенный 4-портовым концентратором USB 3.2, веб-камерой с разрешением 2 Мп и функцией идентификации лиц Windows Hello, а также регулируемой эргономичной подставкой, этот монитор обеспечивает студентам удобство и продуктивность в процессе работы над несколькими задачами одновременно. Это идеальный выбор для студентов, которым необходимо посещать онлайн-занятия, работать над совместными проектами и участвовать в видеоконференциях.

Монитор AOC Q27V5CW оснащен IPS-матрицей с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD, обеспечивающей потрясающее изображение с точной цветопередачей. Также модель обладает элегантным современным дизайном. Благодаря разъему USB-C со встроенным модулем Power Delivery мощностью 65 Вт обеспечивается бесперебойное подключение и зарядка устройств. Монитор также оснащен 4-портовым концентратором USB 3.2 , такой же веб-камерой с разрешением 2 Мп и эргономичной подставкой, обеспечивающей комфорт и широкие возможности регулировки экрана. Эта модель отлично подойдет студентам, занимающимся графическим дизайном, видеомонтажом и другими задачами, требующими высокой точности цветопередачи, а большая площадь экрана обеспечит возможность комфортно работать над сложными проектами.

34-дюймовый монитор с разрешением UW-QHD AOC CU34P3CV оснащен VA-матрицей с соотношением сторон 21:9 и радиусом изгиба 1500R, что практически заменяет установку с двумя мониторами благодаря большой площади экрана. Благодаря наличию разъема USB-C (65 Вт Power Delivery), 4-портового концентратора USB 3.2, а также порта RJ-45 модель предлагает широкие возможности подключения. Монитор также может похвастаться частотой обновления кадров 100 Гц и функцией Adaptive-Sync, что делает его пригодным и для игр. Завершают этот список два динамика мощностью 5 Вт, регулируемая по высоте эргономичная подставка и KVM-переключатель, позволяющий переключаться между устройствами.

Все три вышеупомянутые модели обладают функцией Flicker-Free, которая заключается в том, что благодаря использованию постоянного тока для регулировки яркости мониторы не подвержены мерцанию, что делает их безопасными для зрения при длительной работе. Кроме того, все они имеют в экранном меню режим LowBlue, который слегка изменяет цветовую температуру, устраняя синие световые волны. Это особенно полезно для студентов, работающих над своими заданиями поздно вечером.

Высокая продуктивность в поездке

Портативный 15,6-дюймовый IPS-монитор AOC I1601P идеально подходит для студентов, которым необходимо работать над заданиями или презентациями во время поездок, а также для студентов, проживающих по обмену и обучающихся в разных странах. Благодаря разрешению Full HD и интерфейсу USB-C он отображает высококачественные изображения и обеспечивает удобное подключение. Тонкий корпус (толщина 8,5 мм) и легкая конструкция (800 г) позволяют легко носить его в рюкзаке. Входящий в комплект смарт-чехол обеспечивает защиту во время транспортировки и служит в качестве опоры для удобной установки устройства. Благодаря режиму автоматического поворота студенты могут переключаться между альбомной и книжной ориентацией, чтобы адаптироваться к любому рабочему пространству. А благодаря возможности подключения по интерфейсу USB-A с помощью DisplayLink монитор можно использовать и с устаревшими ноутбуками. I1601P также оснащен режимом LowBlue.

Захватывающие впечатления от игры

Игровой IPS-монитор AOC GAMING 24G2SPU с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD, имеющий элегантный дизайн с красными акцентами на черном фоне, предлагает выигрышное сочетание производительности, быстрого отклика и превосходного изображения. Его IPS-матрица с точной цветопередачей помогает студентам отлично справляться с повседневными задачами и заданиями. Кроме того, благодаря частоте обновления 165 Гц и MPRT 1 мс, она обеспечивает конкурентное преимущество для любителей игр. Низкая задержка ввода, совместимость с Nvidia G-SYNC и разнообразные игровые режимы обеспечивают плавность игрового процесса. Монитор также оснащен динамиками мощностью 2 Вт и поддерживает программное обеспечение AOC G-Menu для удобного управления экранным меню.

Монитор AOC GAMING Q27G2S/EU, оснащенный 27-дюймовым экраном с разрешением QHD, обеспечивает потрясающее качество изображения и исключительную производительность. Благодаря частоте обновления 165 Гц, времени отклика 1 мс (MPRT) и низкой задержке ввода он обеспечивает плавность игрового процесса и приятные впечатления от игры. Благодаря яркой, IPS-матрице с точной цветопередачей и высокому разрешению он отлично зарекомендовал себя не только в решении профессиональных задач, но и в играх. Дизайн в игровом стиле, тонкие рамки, регулируемая по высоте подставка, а также настраиваемое экранное меню с помощью программы G-Menu от AOC делают его стильным и функциональным выбором для геймеров, которые еще находятся в процессе обучения. Для безопасного и комфортного использования в дневное и ночное время у обоих игровых моделей (24G2SPU и Q27G2S/EU) есть функция Flicker-Free, а также режим LowBlue.

Компания AOC учитывает разнообразные потребности студентов и стремится предоставить им мониторы, отвечающие их специфическим требованиям. Будь то профессиональная деятельность, творческие проекты, продуктивная работа в дороге или отдых после работы и учебы, погружение в игровую сессию - в универсальной линейке мониторов AOC всегда найдется модель, отвечающая индивидуальным потребностям и предпочтениям каждого студента.