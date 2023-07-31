Нацбанк Беларуси предложил рассмотреть возможность использования ИИ в банках

Национальный банк предлагает рассмотреть возможность использования технологий искусственного интеллекта в банках. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Технологии обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта уже находят свое применение в процессе цифровой трансформации банковского сектора, отметил Дмитрий Калечиц. "Предлагается совместно с банковским сообществом рассмотреть ряд актуальных для реализации направлений применения указанных технологий в банках. Так, использование искусственного интеллекта для обнаружения и блокирования в режиме реального времени попыток совершения несанкционированных операций позволит значительно сократить финансовые потери клиентов. Применение этих технологий также поможет ускорить процесс оспаривания указанных платежных операций за счет автоматизации отдельных однотипных задач в рамках единого процесса", - рассказал он.

Обеспечение индивидуального клиентского сервиса за счет рекомендаций продуктов и услуг с использованием знаний о конкретном клиенте поможет предложить клиенту наиболее полезный и удобный для него банковский сервис, уверен зампредседателя. "Роботизация процедур взаимодействия с клиентом позволит оптимизировать расходы на персонал, повысить качество коммуникации с клиентом за счет исключения человеческого фактора и обеспечения обслуживания клиентов в режиме 24/7/365", - сказал он.

По словам Дмитрия Калечица, технологии также могут помочь получению более оперативной и достоверной информации о функционировании платежного рынка, сбору и обработке статистической и иной информации, позволяющей обеспечивать оверсайт и дистанционный контроль платежной деятельности.