Стали известны проходные баллы в БГУИР на бюджет

25 июля в БГУИР завершился прием документов на бюджетную форму получения образования. Всего на дневную бюджетную форму было подано 1577 заявлений при плане приема в 1065, сообщает пресс-служба вуза.

28 июля под председательством ректора БГУИР Вадима Богуша прошло заседание приемной комиссии, где подвели итоги приема на бюджет. Так, приемной комиссией рекомендованы к зачислению 1065 абитуриентов на шесть "гражданских" факультетов и 105 на военный, на бюджет заочной формы - 35.

Самыми популярными специальностями стали "Программная инженерия" (394), "Электронная экономика" (393). Недалеко от них расположились "Информатика и технологии программирования" (391) и "Информационные системы и технологии" (389). На специальности "Электронные системы и технологии" и вовсе не было конкурса - на нее рекомендовали к зачислению победителей и медалистов республиканских олимпиад, что стало уникальным случаем в истории вступительной кампании в БГУИР. На все остальные специальности балл превысил 310.

Все проходные баллы и списки рекомендованных к зачислению смотрите на сайте abitur.bsuir.by