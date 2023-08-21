Готовьтесь к школе с МТС — скидки на гаджеты до 30%

Готовьтесь к школе с МТС: покупайте полезные гаджеты со скидкой до 30%. Гаджеты помогут в учебе и просто порадуют их обладателя. Устройства доступны в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Новый учебный год уже совсем скоро. Отдельное место в списке важных вещей занимают гаджеты, помогающие в учёбе и просто способные порадовать их обладателя. С выгодой до 30% предлагаются: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, умная техника и другие товары.

При выборе телефона руководствуясь возрастом ребёнка и бюджетом первокласснику можно купить недорогую модель. Смартфона будет достаточно для звонков и общения в мессенджере, чтобы всегда оставаться на связи. Ребёнок сможет запускать игры, слушать музыку, смотреть видео, а при необходимости подключаться к видеоконференциям. Ноутбуки и планшеты используются для учебы, развлечений и других задач. Планшет — универсальный гаджет пригодится каждому школьнику. Его можно использовать при решении многих задач — от рисования до онлайн-обучения. С планшетом также можно учить иностранные языки, заниматься саморазвитием при помощи специальных приложений, читать книги, смотреть видео и многое другое. Важными характеристиками гаджета является не только диагональ экрана, но и мощность процессора, объём оперативной памяти, размер встроенного хранилища и ёмкость батареи.

Перечень гаджетов и цены на них, действующие по 21 августа, представлены по ссылке.