Российский вуз разрешил студентам использовать ChatGPT для курсовых и дипломов

Руководство Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешило студентам пользоваться платформами искусственного интеллекта при написании выпускных квалификационных работ (ВКР), сообщает «РИА Новости».

Решение о легализации чат-ботов и других систем ИИ при подготовке ВКР принял в конце августа 2023 года Учёный совет МГПУ. Это не значит, что студенты смогут вслепую копировать и вставлять созданный ИИ текст, то есть просто переносить его в свои работы — полученную информацию придётся проанализировать и переработать.

Ректор МГПУ Игорь Реморенко пояснил, что на практике этими инструментами уже пользуются и студенты, и преподаватели — руководство вуза могло бы запретить такую практику, но едва ли мера оказалась бы действенной. В этой связи было решено научить выпускников грамотно применять новые возможности.

Глава университета также напомнил, что системы ИИ не являются истиной в последней инстанции, и их не следует воспринимать как безусловно достоверный источник информации. Это значит, что к созданным чат-ботами текстам следует относиться критически, анализировать их и в целом использовать как источник идей, а также материал для дискуссий и поиска решений.

Минувшей зимой дипломную работу при помощи ChatGPT написал студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) — молодой человек успешно её защитил и получил оценку «удовлетворительно».