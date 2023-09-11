В МТС начались продажи планшета Redmi Pad SE

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи планшета Redmi Pad SE. Новинку можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. Ежемесячный платеж начинается от 30,40 рубля.

Redmi Pad SE – это стильный планшет для развлечений в цельнометаллическом корпусе со стереозвуком и емкой батареей. Новинка оснащена 11-дюймовым IPS-экраном, который порадует естественной цветопередачей и широкими углами обзора. Высокую четкость изображения обеспечивает разрешение Full HD+. Поддержка адаптивной частоты обновления до 90 Гц позволяет наслаждаться плавной картинкой и экономить заряд. Дисплей получил сертификат UV Rheinland за низкий уровень вредного синего излучения.

Сканировать QR-коды, фотографировать документы и делать снимки на память поможет основная камера на 8 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. Качественный объемный звук воспроизводит мощная стереосистема из 4 динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos и цифрового аудио высокого разрешения формате Hi-Res. Имеется и аудиовыход под наушники.

За плавную и быструю работу в режиме многозадачности отвечает мощный 8-ядерный процессор, выполненный по технологии 6 нм. Внушительный аккумулятор емкостью 8000 мАч дает возможность активно пользоваться планшетом до двух дней на одном заряде. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 10 Вт.

Redmi Pad SE 6/128GB можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 699 рублей. Его также можно взять в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 63,60 рубля, а в рассрочку на 2 года — 30,40 рубля.