В МТС начались продажи нового планшета TCL

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи планшета TCL NXTPAPER 12 Pro. Гаджет оснащен экраном с технологией NXTPAPER, которая создает тактильный и визуальный эффект бумаги. Планшет можно приобрести от 69 рублей в месяц.

TCL NXTPAPER 12 Pro — это флагман линейки планшетов TCL, оснащенный высокотехнологичным экраном, мощным процессором и долгоиграющей батареей. Он ориентирован на тех, кто привык к длительному использованию планшета в самых разных сценариях, и не готов к компромиссам в производительности.

Главной отличительной особенностью TCL NXTPAPER 12 Pro является инновационный многослойный IPS-экран с диагональю 12,2 дюйма, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее излучение. Полезного эффекта удалось добиться без искажения цветовой палитры. Поверхность дисплея тактильно похожа на бумагу, не бликует на солнце и практически не собирает отпечатки пальцев, что делает экран похожим на электронную книгу.

Высокое быстродействие планшета обеспечивает мощный 8-ядерный процессор MediaTek Kompanio 800T, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти. Предусмотрена контактная площадка, позволяющая подключить внешнюю клавиатуру и превратить гаджет в полноценный мини-ноутбук. С помощью магнитного стилуса на экране планшета можно рисовать или создавать рукописные заметки.

Запечатлеть важные моменты и поучаствовать в видеоконференциях помогут две камеры: основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Четыре встроенных динамика и два микрофона позаботятся о хорошем качестве звука. За длительную автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Приобрести флагман TCL NXTPAPER 12 Pro 9494G 8/256GB можно единым платежом за 1499 рублей. Также он доступен в рассрочку на год за 136,30 рубля в месяц, на два года – за 69 рублей в месяц.