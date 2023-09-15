OpenAI открыла первый офис в ЕС

OpenAI, разработчик ChatGPT, открывает офис в Дублине и опубликовала вакансии, связанные с юридическими вопросами, конфиденциальностью и связями со СМИ. Офис компании в Дублине станет третьим после штаб-квартир в Сан-Франциско и Лондоне и первым на территории ЕС. Ирландия за последние годы стала практически «вторым домом» для многочисленных американских IT-компаний, стремящихся наладить связи с европейскими законодателями и клиентами, и оптимизировать издержки.

OpenAI в настоящее время разместила 9 вакансий для сотрудников нового офиса. Их названия косвенно указывают на первоочередные задачи, стоящие перед новым подразделением. Помимо должностей, связанных с расчётом заработной платы и работой с клиентами, компания нанимает помощника генерального юрисконсульта в регионе EMEA, специалиста по глобальной политике и партнёрству, менеджера программы конфиденциальности, инженера-программиста по безопасности и менеджера по связям со СМИ.

OpenAI столкнулась с серьёзным противодействием в отношении ChatGPT, её чат-бота на базе генеративного ИИ. Например, Италия ещё в марте потребовала заблокировать ChatGPT из-за проблем с защитой данных, незаконной обработки персональных данных и отсутствия достаточных мер защиты для несовершеннолетних. Испания последовала этому примеру, несмотря на то, что OpenAI перезапустила ChatGPT в Италии, изменив настройки конфиденциальности и контроля.

Недавно к претензиям в адрес OpenAI присоединилась Польша, обвинив компанию в многочисленных нарушениях защиты данных. Польский регулятор утверждает, что OpenAI нарушает Общее положение о защите данных (GDPR) в таких областях, как прозрачность, доступ к данным, юридическое обоснование доступа, справедливость и конфиденциальность. Хотя возможно, что поводом для польских претензий стал отказ от планов по размещению офиса OpenAI в этой стране.

Очевидно, что Европа станет основным центром внимания для компаний, работающих в сфере ИИ. Закон ЕС об искусственном интеллекте пока находится в разработке, но после принятия он станет важнейшим нормативным актом в области ИИ и послужит примером для других стран.

Ранее в этом году генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) провёл несколько встреч с европейскими регуляторами, пытаясь предостеречь их от слишком жёсткого регулирования ИИ, несмотря на то, что недавно регулирующие органы США заявили о необходимости международного регулирующего органа для ИИ.

OpenAI собирается показать Брюсселю, насколько серьёзно она относится к вопросам конфиденциальности и соблюдению законодательства ЕС, хотя её текущие усилия в Европе меркнут по сравнению с миллионами, которые потратили на лоббирование такие компании, как Meta, Alphabet и Microsoft.