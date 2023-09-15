Представлена умная колонка Xiaomi Sound 2023 с NFC

Компания Xiaomi представила в Китае портативную умную колонку Xiaomi Sound 2023. Предыдущая модель вышла в 2021 году, а обновлённая версия получила ряд улучшений, сохранив стоимость на прежнем уровне: 499 юаней (около $68).

Размеры Xiaomi Sound 2023 составляют 108 × 108 × 88 мм, а вес – 564 грамма. За высокое качество звука по-прежнему отвечают специалисты Harman.

Колонка оснащена 2,25-дюймовым динамиком мощностью 12 Вт, который способен воспроизводить звук громкостью до 90 дБ, а также пассивным излучателем для лучшего воспроизведения низких частот до 70 Гц. Кроме того, новинка поддерживает музыкальные форматы без потери качества. У Xiaomi Sound 2023 предусмотрены беспроводные интерфейсы NFC и Bluetooth 5.1. Для создания стереосистемы можно объединить две колонки или же подключить несколько устройств для синхронного воспроизведения аудио во всём доме. Новинка уже поступила в продажу на китайском рынке.