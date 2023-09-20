В России создали чат-робота, который троллит телефонных мошенников

Российский банк "Тинькофф" создал робота, который общается с позвонившими мошенниками и удерживает их на линии как можно дольше, чтобы не дать им обзвонить большее число потенциальных жертв.

Робот является частью проекта "Телефонный секретарь защитник Олег". Он доступен абонентам всех российских сотовых операторов и может отвечать на звонки, если вы не берете трубку, в том числе от спамеров. Если звонок поступит от мошенника, к разговору подключится человекоподобный робот.

В среднем разговор робота с мошенником длится несколько минут. Он может постоянно переспрашивать, сомневаться в честности собеседника, отвлекаться. Например, робот, который имитирует пожилого мужчину, вначале долго пытается "найти очки". Затем, когда злоумышленник представляется сотрудником банка, "дедушка" переспрашивает, идет ли речь о пенсии, и говорит, что ничего не понимает. Мошеннику приходится вновь и вновь повторять, зачем он звонит. В дальнейшем "старичок" начинает звать жену, которая "больше разбирается в этих вопросах", но та "ушла на почту". Он просит перезвонить позже, мошенник настаивает на продолжении разговора, но собеседник больше не отвечает.

Над созданием робота работали психологи и специалисты по антифроду, также привлекался искусственный интеллект. Банк постоянно собирает информацию от пользователей о новых сценариях "обмана", чтобы расширить возможности робота.