МТС объявила о Хакатоне, в котором могут участвовать студенты белорусских вузов

Компания МТС совместно с БГУ открыли регистрацию на Хакатон — конкурс digital-идей, концепций и решений. Участвовать в нем могут студенты белорусских вузов. Они получат шанс выиграть 5 тысяч белорусских рублей. Пройдет Хакатон 11-13 октября 2023 г.

Регистрация открыта с 26 сентября до 10 октября 2023 г. на странице mtshackathon.by, где также размещена важная информация по условиям участия и техзаданию. Подавать заявки могут студенты, магистранты и аспиранты. После регистрации участники будут сформированы в команды, которые приступят к работе над поставленной задачей.

Компания МТС постоянно улучшает услуги и сервисы, предоставляемые клиентам, поэтому будет рада идеям и предложениям по расширению возможностей для совершения онлайн-покупок с помощью приложения «Мой МТС», в том числе в интернет-магазине МТС.

Претендентам следует внимательно ознакомиться с техзаданием Хакатона. Они должны обладать маркетинговыми навыками, чтобы анализировать рынок, конкурентов, а также знаниями технической экспертизы, чтобы разработать собственную концепцию для решения бизнес-задачи.

Хакатон будет состоять из нескольких этапов: самостоятельной работы команд, а также образовательной программы, во время которой студентам прочтут лекции специалисты МТС, приглашенные эксперты и менторы. Команды пройдут промежуточный отбор, а затем представят свои проекты в формате питчей. В финале экспертное жюри определит команду-победителя Хакатона.

Приз в 5 тысяч белорусских рублей получит та команда, которая предоставит наиболее подходящую под критерии МТС идею, концепцию или иной продукт. Финал Хакатона состоится 13 октября 2023 г.