"Яндекс" научился пересказывать видео

"Яндекс" запустил сервис краткого пересказа видео на основе нейросети в своих поиске и браузере. Он позволит пользователю быстро ознакомиться с содержимым ролика, понять, есть ли в нем ответ на нужный вопрос, и сразу перейти к соответствующему месту записи. Кроме того, можно превратить видеоинструкцию в список действий, который можно держать перед глазами.

Новая функция работает только с русскоязычными роликами длительностью от двух минут до четырех часов, содержащими речь. Сначала система распознавания речи превращает аудиодорожку в текст, а затем нейросеть YandexGPT разбивает его на смысловые фрагменты и вставляет таймкоды на их начало.

Чтобы получить пересказ видеоролика, нужно его открыть и нажать на кнопку "Краткий пересказ". В поиске краткое содержание можно сразу получить после нажатия на аналогичную кнопку возле видео в выдаче. Сейчас функция работает для популярных роликов: рецептов приготовления блюд, решения школьных задач, записей телепередач. Кроме того, можно получить "выжимку" из видео, загрузив ссылку на него на сервис 300.ya.ru.