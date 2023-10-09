Atari выпустит новую игру для приставки Atari 2600

Компания Atari открыла предзаказ на новую игру для приставки Atari 2600. Необычность ситуации в том, что консоль была выпущена в 1977 году, 46 лет назад, а официальная поддержка прекратилась еще в конце 1991 года.

Игра, которая называется Save Mary, разрабатывалась в годы расцвета приставки. Она находилась в производстве целых два года, что оказалось слишком большим сроком, т.к. обычный срок разработки составлял 6-9 месяцев. В результате, игра была положена на полку и забыта на несколько десятилетий.

Стоимость картриджа составит $60, он будет выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров. В комплект войдут серебряная коллекционная коробка и полноцветное руководство.

Что касается самой игры, в ней нужно будет спасти женщину по имени Мэри, которая оказалась в каньоне, быстро заполняющемся водой. Игрокам придется использовать кран для постройки платформ, чтобы помочь ей выбраться оттуда.