Minecraft стала первой видеоигрой в истории, достигшей 300 млн проданных копий

Блоковая песочница Minecraft от Mojang, созданная шведским разработчиком Маркусом Перссоном (Markus Persson), и раньше считалась самой продаваемой видеоигрой в истории, а недавно нарастила отрыв от конкурентов.

Напомним, в последний раз об успехах своего детища в Mojang отчитывались осенью 2021-го — в апреле того же года суммарные продажи Minecraft на всех целевых платформах достигли 238 млн копий.

Как стало известно из презентации Minecraft Live 2023, недавно продажи Minecraft превысили 300 млн копий — её ближайшим преследователем в рейтинге самых продаваемых игр остаётся GTA V со 185 млн копий.

Рекордное для видеоигр достижение покорилось Minecraft в преддверии 15-летия, которое в Mojang Studios собираются отмечать на протяжении всего 2024 года. Какие именно празднования готовят разработчики, пока не уточняется.

В сентябре−октябре 2023 года игроки Minecraft ежедневно создавали по 8,8 млн кирок, находили по 6,7 млн бриллиантов и уничтожали по 15 млн скелетов В рамках Minecraft Live 2023 также были представлены основные функции следующего крупного обновления Minecraft — 1.21. Оно выйдет в 2024 году и принесёт с собой новые блоки, типы построек и врагов.

Кроме того, уже 7 ноября Minecraft получит платное дополнение Star Wars: Path of the Jedi, а в 2024 году увидит свет образовательное расширение Planet Earth III, которое создаётся в сотрудничестве с BBC.

Самая первая версия Minecraft дебютировала в мае 2009 года на ПК. С тех пор блоковая песочница успела выйти на большинстве современных платформ, включая консоли PlayStation, Xbox и Nintendo, iOS и Android.