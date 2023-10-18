В МТС стартовали продажи ноутбука Infinix Inbook X2 Plus 8/512GB. Высокопроизводительную новинку можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Ежемесячный платеж начинается от 91,30 рубля.

Infinix Inbook X2 Plus — отличный помощник для офисной и удаленной работы. Ноутбук весит всего 1,65 кг и без труда поместится в большинстве рюкзаков и сумок. Высокое качество изображения в нем обеспечивает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1080 пикселей, кинематографическим соотношением сторон 16:9 и 100%-ым охватом цветового пространства sRGB. Комфортно работать с большинством приложений позволяют мощный 4-ядерный процессор Intel Core i5 десятого поколения и 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.

Ноутбук располагает большим количеством портов для подключения других устройств. Так, слева имеется видеовыход HDMI 1.4, порт USB 3.0 и порт Type-С с поддержкой DisplayPort и обратной зарядки. Справа — слот для карты памяти microSD, еще один порт Type-C, аудиоразъем 3,5 мм, а также порт USB 2.0. Подключить беспроводные наушники или колонки можно через интерфейс Bluetooth 5.2. Участвовать в видеоконференциях поможет встроенная Full HD веб-камера.

Новинка работает под управлением операционной системы Windows 11 Home. До 10 часов автономной работы обеспечивает емкая батарея на 50 Вт/ч, работающая при поддержке умной системы энергосбережения. Infinix Inbook X2 Plus поставляется с 65 Вт зарядкой с разъемом Type-C, которая позволит наполнить батарею энергией на 60% в течение часа.

Ноутбук Infinix Inbook X2 Plus XL25 8/512GB доступен за 2099 рублей. Его можно также оформить в рассрочку без переплат. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 190,85 рубля, на два года — 91,30 рубля.