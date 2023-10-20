Представлен смартфон Honor X9b

Компания Honor без лишнего шума пополнила свой ассортимент довольно любопытным смартфоном X9b. Дорогой новинка быть не должна, так как основана на SoC Snapdragon 6 Gen 1. Но при этом многое другое тут характерно для смартфонов далеко не самого низшего сегмента.

К примеру, имеется изогнутый экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2652 × 1200 пикселей, а максимальная яркость достигает 1200 кд/кв.м. Более того, частота ШИМ тут составляет 1920 Гц, то есть экран практически не мерцает.

Кроме того, Honor отдельно отмечает различные функции, призванные сделать работу с экраном более комфортной для глаз, а также защиту Ultra-Bounce Anti-Drop Display 360° Anti-Drop Protection.

Также у аппарата 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, причём это единственный вариант. А ещё аккумулятор ёмкостью 5800 мА•ч, хотя и всего с 35-ваттной зарядкой. Из остального стоит отметить 108-мегапиксельную основную камеру и габариты 163,6 × 75,5 × 8 мм при массе 185 г. То есть при своём аккумуляторе смартфон не толстый и весьма лёгкий.