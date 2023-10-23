В МТС действует осеннее предложение на покупку девайсов Samsung. Популярные модели смартфонов и планшетов стали доступнее. Их можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. Экономия может составить до 345 рублей. Приобретайте популярные гаджеты Samsung по выгодным ценам в рассрочку до 12 месяцев без переплат.

С выгодой до 345 рублей доступны флагманы из линейки Samsung серии Galaxy S23. Оригинальный дизайн смартфонов сочетает в себе эстетику и экологичность. Эти флагманы оснащены передовым процессором Snapdragon 8 Gen 2 с увеличенной частотой ядра и ускоренным видеопроцессором и работают под управлением операционной системы Android 13. Дисплеи всех моделей S23 серии надежно защищены от царапин и повреждений закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Экономия при покупке смартфонов Samsung A-серии составит до 230 рублей. При покупке Samsung Galaxy A33 экономия составит до 230 рублей, а Samsung Galaxy A53 — до 140 рублей.

Со скидкой до 138 рублей предлагается планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Он оснащен компактным 8,7-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 пикселей, прочным металлическим корпусом и двумя стереодинамиками Dolby Atmos. Благодаря мощному восьмиядерному процессору геймплей в большинстве игр и серфинг в интернете будут плавными и быстрыми. Память планшета можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5100 мАч, быстрая зарядка на 15 Вт и поддержка LTE делают этот гаджет оптимальным для работы и развлечений.

Выгода до 120 рублей составит при покупке Samsung Galaxy Tab A8 — планшета с большим 10,5-дюймовым экраном с тонкой рамкой и разрешением 1920х1200 пикселей. Благодаря мощному процессору и увеличенному объему оперативной памяти планшет прекрасно справляется как с выполнением рабочих задач, так и с играми со сложной графикой. Четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos позволяют наслаждаться глубоким и объемным звуком. Батарея емкостью 7040 мАч дает возможность пользоваться планшетом без подзарядки в течение долгого времени.

Перечень моделей гаджетов со сниженными ценами представлен по ссылке.