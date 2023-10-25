На конференции Lenovo по инновациям и технологиям, состоявшейся сегодня рано утром, компания Motorola продемонстрировала новое концептуальное устройство: мобильный телефон с изменяемой формой корпуса и сгибающимся экраном.

В этом мобильном телефоне используется дисплей разрешением FHD+, который можно сгибать в соответствии с потребностями пользователя. Устройство имеет несколько режимов, включая стандартный режим телефона, режим ношения на запястье и стоячий режим.

В стандартном режиме на 6,9-дюймовом экране телефона отображаются приложения Android, как и на любом другом смартфоне. В стоячем режиме размер экрана составляет 4,6 дюйма, так можно превратить смартфон в настольные часы.

Устройство также можно носить прямо на запястье, но насколько хорошо будет зафиксирован смартфон, пока непонятно. Скорее всего, это просто демонстрация.

В дополнение к этому концептуальному телефону Motorola также объявила, что разрабатывает генеративную модель искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям придавать телефону свой личный стиль.