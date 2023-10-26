Гаджеты Xiaomi со скидкой до 30% в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi. Устройства для активного образа жизни доступны по сниженным ценам. Выгода при их покупке составит до 30%.

Современные наручные гаджеты Xiaomi — это не только стильные аксессуары, но и верные помощники в повседневных делах. Xiaomi Watch S1 Active, в отличие от классической версии Xiaomi Watch S1, больше ориентированы на спортсменов и тех, кто следит за показателями здорового образа жизни. Поддержать или улучшить физическую форму помогут более 100 спортивных режимов, включая 19 профессиональных. Часы способны измерять уровень кислорода в крови и отслеживать сердечный ритм. Емкая батарея гаджета обеспечивает до 12 дней автономной работы без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней — в экономном режиме.

Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active можно приобрести с выгодой до 31%, классическую версию Xiaomi Watch S1 – до 21%.

Xiaomi Watch S1 Pro выполнены в классическом дизайне и по внешнему виду напоминают механические часы. Ремешком из натуральной кожи комплектуются смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro в серебристом корпусе. Модель в черном цвете предлагается с ремешком из прочного каучука.

В устройстве реализовано множество инструментов для анализа параметров организма и эмоционального состояния. Xiaomi Watch S1 Pro способны мониторить сердечный ритм, фиксировать уровень кислорода в крови, следить за состоянием сна и стресса. Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов, включая плавание — благодаря водонепроницаемости в 5 АТМ. Доступно 10 беговых курсов, рассчитанных на достижение разных целей. Наличие встроенного модуля GPS позволит использовать гаджет во время пробежки, не обращаясь к смартфону.

Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro предлагаются со скидкой до 25%. Еще один помощник — фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 7. Его дисплей порадует отличной цветопередачей и высокой четкостью картинки. Настроить внешний вид гаджета помогут более 100 разнообразных циферблатов и интерфейсов. По количеству поддерживаемых функций он не уступает многим смарт-часам. Гаджет поддерживает более 100 фитнес-режимов. Также Mi Smart Band 7 поможет изучить тренировочную нагрузку, а специальное приложение Zepp Life определит индекс здоровья, который поможет создать наиболее оптимальную программу тренировок. Устройство оснащено емкой батареей, которая обеспечивает до 14 дней автономной работы. Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 доступен с выгодой до 23%.

Перечень наручных гаджетов Xiaomi с ценами представлен по ссылке.