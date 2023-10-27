Xiaomi представила часы Watch S3

Xiaomi Watch S3 стали первыми часами под управлением новейшей операционной системы HyperOS от Xiaomi. Они выполнены в круглом корпусе и доступны в чёрном и серебристом цветах.

Главной изюминкой этих часов является «универсальный безель», который можно легко менять в соответствии с настроением владельца. При смене безеля циферблат часов автоматически изменится в соответствии с ним. Смена циферблата сопровождается динамической анимацией и звуковыми эффектами, создающими, по утверждению производителя, «ощущение срабатывания точного механизма».

Xiaomi Watch S3 оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками. Дисплей поддерживает 8-битный цвет, частоту обновления 60 Гц и пиковую яркость 600 кд/м2. Плотность пикселей составляет 326 PPI. Xiaomi Watch S3 поддерживают множество функций мониторинга здоровья, позволяя отслеживать сон, частоту сердечных сокращений, уровень стресса и многие другие показатели владельца. Пользователю доступны более 150 спортивных режимов, охватывающих широкий спектр сценариев, включая активный отдых, катание на лыжах, игры с мячом и танцы.

Xiaomi Watch S3 работают под управлением операционной системы HyperOS, которую компания называет «ориентированной на человека умной экосистемой для людей, автомобилей и дома», сфокусированной на «низкоуровневом рефакторинге, интеллектуальной связи, проактивном интеллекте и сквозной безопасности». Также утверждается, что новая ОС унифицирует архитектуру программного обеспечения MIUI, Vela, Mina и Car OS, предоставляя пользователям более плавную и удобную работу.

Xiaomi Watch S3 поддерживают eSIM, позволяя пользователю совершать звонки и подключаться к интернету непосредственно при помощи часов, без использования телефона. Кроме того, Xiaomi Watch S3 благодаря двухчастотному чипу GNSS L1+L5 обеспечивают точное независимое позиционирование при помощи пяти спутниковых навигационных систем. Производитель заявляет, что новая конструкция встроенной антенны значительно улучшает приём спутниковых сигналов.

По данным Xiaomi, время автономной работы часов составляет до 15 дней. Xiaomi Watch S3 предлагаются в стандартной версии без eSIM за $109 и в версии с eSIM за $137.