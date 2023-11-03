Китай хочет создать усовершенствованных роботов-гуманоидов к 2025 году

Китай годами вынашивал амбиции стать лидером в передовых сферах от искусственного интеллекта до квантовых вычислений. Теперь компания нацелилась на еще одну область: реалистичных роботов.

Согласно плану, разработанному Министерством промышленности и информационных технологий, страна намерена произвести своих первых человекоподобных роботов к 2025 году. Правительство будет поощрять молодые компании, специализирующихся в этой области, устанавливать отраслевые стандарты, развивать таланты и углублять международное сотрудничество, пишет Bloomberg.

Акции китайских компаний, занимающихся робототехникой, выросли после принятия политического решения, которое добавляет еще одно измерение в технологическую гонку между двумя крупнейшими экономиками мира в области чипов и оборудования.

Предполагается, что роботы-гуманоиды будут все чаще выполнять задачи, которые в настоящее время выполняют люди: от сбора продуктов до работы в опасных средах.