По 26 ноября в МТС действует выгодное предложение на покупку гаджетов Xiaomi – смартфонов, смарт-часов, фитнес-браслетов и беспроводных наушников. Сэкономить можно до 280 рублей. А при покупке Redmi Note 12 Pro 8/256GB предоставляется возможность дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — фитнес-браслет Mi Smart Band 7.

Современные смартфоны Xiaomi способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, считать пройденные шаги, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Многочисленные приложения увеличивают список возможностей смартфонов. Максимальная выгода составит до 280 рублей — при покупке Xiaomi 13 Lite 8/256GB. Модель Xiaomi 13 Pro 12/512GB доступна с выгодой до 250 рублей.

С беспроводными наушниками Xiaomi вы сможете ощутить полную свободу от проводов и наслаждаться комфортным прослушиванием. Чаще всего наушники приобретают для смартфонов, но список поддерживаемых ими устройств гораздо больше. Благодаря универсальному протоколу Bluetooth они могут подключаться также к ноутбукам, планшетам и умным часам. Со смарт-часами и фитнес-браслетами можно не только следить за временем. Умный наручный гаджет Xiaomi – верный помощник в повседневных делах: удобен в использовании, имеет большое разнообразие функций. При покупке беспроводных наушников Xiaomi действуют скидки до 40%, фитнес-браслетов – до 32%, смарт-часов – до 30%.

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