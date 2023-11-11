IBM инвестирует $500 млн в ИИ-стартапы

IBM объявила, что запускает венчурный фонд на 500 миллионов долларов для инвестирования в ряд компаний, занимающихся искусственным интеллектом: от ранних до быстрорастущих стартапов, ориентированных на ускорение генеративных технологий искусственного интеллекта и исследований для предприятий.

IBM Enterprise AI Venture Fund будет инвестировать в нынешних и будущих лидеров в области ИИ, которые помогают предприятиям по всему миру реализовать потенциал ИИ для бизнеса. Фонд, возглавляемый специальной командой IBM с многолетним опытом успешных инвесторов и корпоративных экспертов в области искусственного интеллекта, предоставит каждому стартапу возможности для развития партнерских отношений с IBM.

«Планируется, что к 2030 году искусственный интеллект позволит повысить производительность почти на 16 триллионов долларов. С запуском IBM Enterprise AI Venture Fund мы открываем еще один канал для использования огромного потенциала революции искусственного интеллекта в положительных результатах для IBM и компаний», — сказал Роб Томас, старший вице-президент по программному обеспечению и коммерческий директор IBM. «Этот фонд — еще один способ удвоить нашу приверженность инновациям в области искусственного интеллекта и помочь организациям внедрить эту преобразующую технологию в работу».