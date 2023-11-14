Опубликован список самых производительных суперкомпьютеров Top500

Список самых производительных суперкомпьютеров Top500 в очередной раз обновился. Напомним, происходит это раз в полгода.

Пока на подходе сразу несколько суперкомпьютеров с производительностью около или выше 2 exaFLOPS, лидером всё ещё остаётся система Frontier, которая первая преодолела отметку в 1 exaFLOPS и пока остаётся единственной в своём роде, сильно опережая ближайшего конкурента.

Конкурент этот, к слову, сменился. Если полгода назад на втором месте размещалась система Supercomputer Fugaku с производительностью 442 PFLOPS, то теперь это Aurora с производительностью 585 PFLOPS. Но стоит сказать, что сейчас это лишь часть системы, которая уже введена в эксплуатацию. По итогу Aurora будет иметь производительность свыше 2 exaFLOPS. Построена эта система на процессорах Intel Xeon CPU Max 9470 и ускорителях Intel Data Center Max. Frontier, напомним, опирается на компоненты AMD.

На третьем месте также новичок: система Eagle, принадлежащая Microsoft и имеющая производительность 561 PFLOPS. А вот Supercomputer Fugaku опустился на четвёртое место.