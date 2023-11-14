OpenAI приступила к разработке флагманской нейросети GPT-5

OpenAI работает над моделью искусственного интеллекта GPT-5 и планирует привлечь от Microsoft дополнительные инвестиции, которые будут способствовать развитию её проектов. Об этом рассказал гендиректор компании Сэм Альтман (Sam Altman) в интервью Financial Times.

По словам Альтмана, инженеры OpenAI уже работают над GPT-5. Новая модель ИИ будет более продвинутой по сравнению с GPT-4, хотя пока технически сложно предсказать, в каком именно аспекте. Дату выхода платформы глава компании назвать отказался, но уточнил, что для её обучения потребуется больше данных, чем при настройке прежних моделей OpenAI. Необходимую информацию разработчик планирует получать из общедоступных источников и от других компаний: на минувшей неделе компания запустила партнёрскую инициативу, в рамках которой сторонние организации смогут предоставлять массивы данных для обучения собственных проектов в области ИИ.

GPT-4, представленный в марте актуальный флагманский продукт OpenAI, был значительным шагом вперёд по сравнению со своими предшественниками: нейросеть научилась отвечать на более широкий круг вопросов и стала делать это более точно. На прошлой неделе компания представила усовершенствованный вариант GPT-4 Turbo.

Разработка больших языковых моделей — занятие дорогостоящее. OpenAI рассчитывает «со временем привлечь намного больше» средств от Microsoft и других инвесторов для реализации своих проектов. Софтверный гигант уже инвестировал в стартап $10 млрд при оценке в $29 млрд. OpenAI также рассматривает возможность вторичной продажи активов при оценке в $86 млрд — данная процедура предполагает продажу акций существующими инвесторами компании, а сама она при этом нового капитала не привлекает.

Значительная часть затрат на обучение ИИ связана с аппаратными ускорителями: флагманская модель NVIDIA H100 сейчас стоит порядка $40 000. Несмотря на «жестокий кризис» в поставках ускорителей, OpenAI уже начала получать их и ожидает новой партии к концу года, сообщил Альтман — по его словам, в следующем году ситуация с поставками может выправиться. Уходящий год был достаточно успешным для компании в финансовом плане, но на прибыльность выйти до сих пор не получилось.

Долгосрочной целью инженерных инвестиций OpenAI является разработка сильного искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence — AGI). Этим термином обозначается гипотетическая ИИ-модель, способная выполнять широкий спектр задач и изучать новые наравне с человеком. Выпуск больших языковых моделей является важным этапом на пути к AGI, «но помимо этого будет множество других вещей».