МТС стал обладателем наград престижных маркетинговых премий

МТС завоевал золото профессионального конкурса ADMA в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов». Награду одной из самых престижных премий в сфере маркетинга получил проект «Детские/семейные забеги МТС и ЮНИСЕФ». А на фестивале рекламы ЛАМА отмечены креативные ролики компании о популярных тарифах.

В состав жюри Advertising & Marketing Awards вошли 45 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, топ-менеджеры компаний, маркетологи. Они оценивали сотни конкурсных заявок по важным критериям: решение проблемы, реализация идеи, эффективность проекта, социальная составляющая и др.

В итоге золотое признание премии получила совместная кампания МТС и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Детские и семейные забеги, которые МТС поддерживает с 2018 года, проводятся в рамках ежегодного международного спортивного мероприятия – Минского полумарафона. Традиционно на старт выходят около 2 тыс. юных спортсменов с родителями.

Проект направлен на поддержку инклюзивной инициативы и привлечения большего внимания общественности и бизнеса к вопросу обеспечения равных возможностей для всех ребят, независимо от их особенностей. Кроме того, «Детские/семейные забеги МТС и ЮНИСЕФ» удостоены Специального приза компании Mastercard, генерального партнера конкурса.

Вместе с дипломами ADMA своих обладателей нашли награды фестиваля ЛАМА. Серебро в категориях «Режиссура видеоролика» и «Сценарий видеоролика» получил рекламный ролик МТС «Скучающий Санта». В номинации «Телекоммуникационные услуги» эта креативная работа получила серебро, а серия роликов «Танцы» отмечена бронзой.