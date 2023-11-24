В МТС действует специальное предложение на игровые девайсы RAZER

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RAZER BlackShark V2 X

Полноразмерные проводные наушники оснащены 50-мм динамиками RAZER TriForce, которые обеспечивают индивидуальную передачу высоких, средних и низких частот, выдавая яркое звучание с богатыми высокими частотами и мощными басами, четкой и ясной передачей голоса. Закрытая конструкция и плотно прилегающие чаши обеспечивают высокий уровень пассивной шумоизоляции, помогая полностью погрузиться в игру. Идеальный комфорт при ношении достигается благодаря легкому весу, удобным амбушюрам, а также мягкому покрытию из дышащей ткани и искусственной кожи. Для четкой передачи голоса предусмотрен кардиоидный микрофон с шумоподавлением.

RAZER Barracuda X

Полноразмерные беспроводные наушники со съемной гарнитурой, которые можно подключить к широкому спектру устройств: ноутбукам, игровым приставкам и смартфонам. Наушники полностью совместимы с технологией Tempest 3D AudioTech для PlayStation 5. Для соединения с другими платформами достаточно задействовать радиочастотный приемопередатчик, но при желании можно использовать и аудиокабель 3,5 мм. Наушники оснащены 40-мм динамиками и поддержкой объемного звука 7.1 Surround Sound. Комфортное использование обеспечивают амбушюры с эффектом памяти и поворотные чаши.

RAZER DeathAdder V2 X HyperSpeed

Беспроводная компьютерная мышь с 7 программируемыми кнопками и ультрачувствительным сенсором. Гаджет поддерживает два варианта беспроводного подключения. Используя сверхбыструю связь Razer HyperSpeed Wireless, вы сможете максимально раскрыть свои возможности, а с классическим Bluetooth-соединением — работать с минимальным потреблением энергии. Поддержка разрешения вплоть до 14000 dpi обеспечивает невероятно точное управление курсором. Мышь может работать от одной AA или AAA батареи. Гибридный слот для батареи позволяет выбирать между максимальной автономностью или уменьшением веса мыши. Заявленное максимальное время автономной работы составляет до 615 часов.

RAZER DeathAdder Essential

Проводная компьютерная мышь с 5 программируемыми кнопками и высокочувствительным оптическим сенсором. Она обладает классическим дизайном, проверенным временем. Эргономическая форма обеспечивает удобный хват и снимает напряжение с запястья. С ней легко погрузиться в комфортные многочасовые игровые сессии. Кнопки радуют мгновенным откликом благодаря механическим переключателям RAZER, а оптический сенсор с разрешением 6400 dpi позволяет быстро и точно перемещать мышь, обеспечивая высочайший контроль.

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