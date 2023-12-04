OpenAI откладывает запуск интернет-магазина для чат-ботов

OpenAI откладывает запуск интернет-магазина, где люди могли бы взаимодействовать с множеством чат-ботов, настроенных ее пользователями, ссылаясь на перерыв, вызванный увольнением и восстановлением в должности генерального директора Сэма Альтмана.

OpenAI поделилась этой новостью в электронном письме. Компания заявила, что планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как планировалось изначально.

«Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей отвлекли нас!» - было сказано в электронном письме.

Компания OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, объявила 6 ноября на своей первой конференции разработчиков, что пользователи могут начать создавать собственные версии ChatGPT без необходимости изучать какое-либо програмирование. Этот шаг может помочь стартапу в области искусственного интеллекта победить конкуренцию на все более переполненном рынке.