«Яндекс» запустил сервис «Нейростат» для отслеживания популярности ИИ в России

Компания «Яндекс» сообщила о запуске собственного сервиса «Нейростат» - инструмента для оценки уровня осведомлённости и использования генеративных нейросетей в России. По данным поиска Яндекса, с начала 2022 года интерес к нейросетям вырос больше чем в 15 раз.

Журналистам, исследователям и экспертам Нейростат даст возможность сослаться на статистическую информацию. Всем остальным — следить за тем, как нейросети проникают в нашу жизнь.

В ноябре 2023 о существовании текстовых нейросетей знали 58% россиян в возрасте 18–45 лет. Пользуются текстовыми нейросетями уже 31% респондентов. За полгода с мая 2023 количество пользователей выросло больше чем на треть.

По данным на ноябрь 2023, про картиночные нейросети слышали 75% россиян в возрасте 18–45 лет. За три месяца, прошедших с августа 2023, доля пользователей выросла с 26% до 31%.

Данные сервиса получены в результате опроса городских жителей 18–45 лет и будут обновляться раз в три месяца