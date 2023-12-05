Новая платформа «Security Awareness» от А1 – инвестиция в развитие сотрудников в области информационной безопасности

А1 предлагает универсальное решение, которое позволяет определить и повысить общий уровень осведомленности сотрудников компании в области кибербезопасности и цифровой гигиены – платформу «Security Awareness».
«Security Awareness» включает в себя набор базовых курсов по кибербезопасности, тестирование после их прохождения и модуль для имитации фишинговых рассылок. На платформе возможно самостоятельно создавать курсы и фишинговые шаблоны, а также редактировать уже имеющиеся. Каждый заказчик может формировать произвольные группы пользователей, назначать им индивидуальные правила, настраивать для них периодичность обучения по выбранным курсам и частоту фишинговых рассылок, чтобы обучение полностью соответствовало внутренней политике безопасности компании.
«Security Awareness» предоставляет возможность собирать аналитические данные как по каждому отдельному сотруднику, так и по компании в целом. Подробная статистика покажет уязвимые места в осведомленности сотрудников и защите информационного поля компании.
Сервис предоставлен в следующих вариантах:
· Security Awareness – обучение и фишинговые рассылки.
· Security Awareness Phishing – фишинговые рассылки.
Оплата производится каждый месяц и зависит от того, на какое количество пользователей запрошена услуга.
· Security Awareness Phishing Light – возможность заказа имитации разовой фишинговой рассылки.
Оплата производится единоразово.
Платформа размещена в аттестованном сегменте дата-центре А1 класса TIER III, который является одним из крупнейших ЦОД на территории Республики Беларусь и отвечает высоким требованиям безопасности с уровнем доступности сервисов 99,982%.
Более подробно ознакомиться с возможностями платформы «Security Awareness» и условиями ее предоставления можно по ссылке.
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