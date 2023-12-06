«Белтелеком» открыл первый торговый объект под брендом BELTELECOMshop

Первый торговый объект под брендом BELTELECOMshop открылся недавно в Минске в торговом центре по адресу: ул. И. Гошкевича, 3-2. Теперь столичным абонентам компании «Белтелеком» стало еще удобнее знакомиться с широким ассортиментом товаров в рассрочку, сообщает пресс-служба компании.

– Это новый формат работы и новый уровень взаимодействия с нашими клиентами: мы становимся ближе и предлагаем удобный сервис, – отметил заместитель генерального директора РУП «Белтелеком» по экономике и коммерческим вопросам Сергей Туромша. – Наш интернет-магазин BELTELECOMshop.by пользуется популярностью у любителей онлайн-покупок, а теперь техника известных брендов и актуальные новинки стали еще доступнее приверженцам традиционного шопинга.

С 2021 года «Белтелеком» предлагает своим абонентам приобрести технику для дома и активного отдыха. Условия – выгодные, в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. В ассортименте – множество наименований: телевизоры, смартфоны, планшеты, аудиосистемы, ноутбуки, компьютерная техника, игровые приставки, роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы, роботы-мойщики окон, электросамокаты, кофемашины, грили, соковыжималки, электросушилки, умные колонки и многое другое. Посетив магазин, определиться с выбором станет намного проще.

– С января по октябрь текущего года жители города Минска приобрели на BELTELECOMshop.by более 7 тысяч товаров, – рассказал директор филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» Эдуард Белокурский. – Наибольшей популярностью пользуются Wi-Fi роутеры, телевизоры, мобильные телефоны, роботы-пылесосы, Яндекс-станции.

Рассрочка дает возможность приобретать бытовую технику, не выделяя больших сумм из семейного бюджета. Это удобно и доступно! Консультанты магазина помогут подобрать подходящий товар, расскажут обо всех особенностях и функциях, а также об условиях приобретения. Это сделает процесс выбора и покупки быстрым и удобным.

Обратившись в магазин BELTELECOMshop, клиенты смогут также оформить договор на услуги и сервисы «Белтелекома». Такой возможностью воспользуются те, кто хочет сэкономить время и сразу решить несколько вопросов: приобрести технику и подключить услуги связи.