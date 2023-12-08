К Новому году гаджеты Huawei предложили с выгодой до 500 рублей или бонусами

Торговые сети Беларуси предложили к Новому году устройства Huawei по праздничным ценам. Они распространяются на смартфоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы и беспроводные наушники. Техника доступна с выгодой до 500 рублей, а при покупке некоторых моделей предусмотрены щедрые бонусы.

Новогодние акции проходят с 8 декабря по 9 января в Минске и регионах. Скидки и бонусы на устройства Huawei действуют в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила». Список включает более 50 моделей смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников. Стали известны рекомендованные розничные цены со скидками.

Смартфоны с выгодой до 200 рублей или смарт-часами бонусом

При покупке мирового флагмана Huawei P60 Pro стоимостью 3299 рублей можно получить ценный бонус – смарт-часы Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм (с черным ремешком) или 42 мм (с белым кожаным ремешком). Смартфон обладает уникальным жемчужным дизайном с натуральным минеральным покрытием и мощной светосильной камерой XMAGE, благодаря которой долгое время занимал первое место в авторитетном рейтинге DxOMark. Также предусмотрено 8 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти.

К модели Huawei P60 за 2599 рублей предлагается другой бонус – беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5. Смартфон получил стильный корпус и мощную камеру XMAGE для съемок высокого качества как при ярком солнце, так и в ночное время.

Одна из новинок этого года – Huawei nova 11 Pro – стала на 200 рублей выгоднее и теперь доступна за 1699 рублей. Смартфон отличают двойная селфи-камера, стекло повышенной прочности Kunlun, изящный дизайн с эко-кожей и 100-ваттная зарядка, которая позволяет зарядить смартфон всего за 20 минут.

Смартфон Huawei nova 11 теперь стоит 1399 рублей (ранее – 1499 рублей). В его пользу говорят фронтальная камера на 60 Мп, ультратонкий корпус и быстрая зарядка на 66 Вт.

Модель Huawei nova 11i сейчас обойдется в 679 рублей (до этого – 749 рублей). Смартфон оборудован 6,8-дюймовым экраном FullView с тонкими рамками, портретной камерой на 16 Мп и батареей на 5000 мАч.

Популярный Huawei nova 10 SE стал доступнее на 200 рублей и теперь стоит 899 рублей. Он оснащен селфи-модулем с высоким разрешением 108 Мп и 66-ваттной зарядкой.

Вошел в список и массовый смартфон Huawei nova Y91, который выделяется вместительной батареей на 7000 мАч, FullView-экраном на 6,95 дюйма с тонкими рамками и мощными динамиками с высокой громкостью. Версия со 128 ГБ встроенной памяти теперь стоит 699 рублей (вне акции – 849 рублей), а с 256 ГБ – 799 рублей, что на 200 рублей ниже обычной цены.

Ноутбуки с выгодой до 500 рублей

Среди ноутбуков в акции участвует Huawei MateBook D 14. Компактный лэптоп с процессором Intel Core i5 12-го поколения в конфигурации 8 + 512 ГБ стоит 2299 рублей, тогда как обычно – 2599 рублей. Эта же модель с 16 ГБ оперативной памяти сейчас обойдется в 2599 рублей, что на 400 рублей ниже обычной цены. Ноутбук отличается легким весом (всего 1,38 кг) и тонким корпусом (15,9 мм) с IPS-экраном c разрешением Full HD, а без подзарядки может показывать видео до 9,5 часа.

Доступнее стал и ноутбук Huawei MateBook D 15 с процессором Intel Core i5. Лэптоп в конфигурации 8 + 512 ГБ теперь можно приобрести за 2099 рублей (вместо 2499 рублей), а с 16 ГБ оперативной памяти – за 2499 рублей (обычно – за 2899 рублей).

Еще больше – целых 500 рублей – можно выиграть на покупке ноутбука с такой же конфигурацией, но с операционной системой FreeDOS – на акции он стоит всего 2199 рублей. Модель обладает компактными размерами, IPS-экраном FullView на 15,6 дюйма с соотношением сторон 16:9, объемным звуком и функцией «Мультискрин» для вывода рабочего стола смартфона на большой экран.

Смарт-часы с выгодой до 200 рублей или наушниками бонусом

Праздничные цены установлены и на смарт-часы, в том числе Huawei Watch 4 Pro c титановым корпусом и сапфировым стеклом, способные проработать до 3 недель без подзарядки. Наручный гаджет с кожаным ремешком можно приобрести за 1299 рублей (вместо 1499 рублей). Также стала доступнее и полностью титановая элитная версия за 1899 рублей (без акции – 1999 рублей).

Модель Huawei Watch 4 стала выгоднее на 200 рублей и обойдется в 1099 рублей. Смарт-часы стильно выглядят, знают более 100 спортивных режимов и поддерживают eSIM.

В акции участвует и свежая новинка – Huawei Watch GT 4 с корпусом на 46 или 41 мм и большим выбором браслетов (от кожаного до стального). При покупке предусмотрен бонус – беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE 2. Смарт-часы впечатляют геометрией форм, умным подсчетом калорий, четким AMOLED-экраном и автономностью до 14 дней работы без подзарядки. Цены на модель – от 749 рублей.

Присутствуют и смарт-часы предыдущего поколения – Huawei Watch GT 3, которые представлены корпусом на 46 или 42 мм и разными ремешками. Версия на 46 мм стоит от 599 рублей (обычно – от 779 рублей). От такой же отметки начинаются и цены на смарт-часы диаметром 42 мм (до этого – от 699 рублей). Модель обладает элегантным дизайном и функцией комплексного мониторинга здоровья, а без подзарядки может проработать до 14 дней.

Родителям должно быть спокойнее, если дети начнут носить смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Модель обеспечивает видеозвонки в HD-качестве, точно определяет местоположение ребенка и не боится воды, что позволяет не снимать гаджет в душе или бассейне. Сейчас его стоимость составляет 349 рублей, тогда как обычно – 499 рублей.

Широко представлены и фитнес-часы, в том числе Huawei Watch Fit 2 с AMOLED-экраном на 1,74 дюйма, Bluetooth-вызовами и анимированными тренировками. Версия Active с силиконовым ремешком обойдется в 299 рублей (ранее – в 369 рублей), а Huawei Watch Fit 2 Classic с кожаным ремешком – в 379 рублей (обычно – в 429 рублей).

Выгоднее стали и фитнес-часы Huawei Watch Fit Special Edition. Из особенностей – AMOLED-экран и батарея, работающая до 9 дней без подзарядки. Теперь модель можно приобрести за 199 рублей (ранее – за 249 рублей). Кстати, столько же стоят и умные часы Huawei Watch Fit Active.

Приятнее стала и стоимость смарт-браслета Huawei Band 8 – 149 рублей (вместо 189 рублей). Он обладает тонким корпусом, «цифровым тренером» и высокой автономностью – до 14 дней работы на одном заряде.

Фитнес-браслет Huawei Band 7 еще доступнее – всего 99 рублей (до этого – 169 рублей). У него тонкий корпус и высокая автономность – до 2 недель работы без подзарядки.

Планшеты с выгодой до 200 рублей

В акции участвует планшет Huawei MatePad 11 (2023). Он оснащен FullView-экраном с частотой обновления 120 Гц и новой версией приложения «Блокнот», а съемная клавиатура позволяет использовать его, как ноутбук. Планшет с клавиатурой сейчас стоит 1399 рублей (ранее – 1549 рублей), а без нее – 1249 рублей (обычно – 1399 рублей).

На 200 рублей выгоднее стал новый планшет Huawei MatePad 11.5 в Wi-Fi-версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Теперь его стоимость составляет всего 799 рублей. Модель отличается корпусом из цельного металла и ярким экраном с тонкими рамками.

Достоин внимания и планшет Huawei MatePad SE. Модель может похвастаться экраном на 10,4 дюйма с защитой зрения, производительным процессором и объемным звучанием. На выбор – разные версии с Wi-Fi и LTE и конфигурациями памяти от 3+32 ГБ до 4+128 ГБ. Цены начинаются от 529 рублей (обычно – от 599 рублей).

Беспроводные наушники доступнее на 30-50 рубле

Наушники Huawei FreeBuds 5 теперь стоят 449 рублей, что на 50 рублей ниже обычной цены. Они выполнены в форме «капель принца Руперта» – капель закаленного стекла. Из других плюсов – усиленный бас, адаптивный эквалайзер, шумоподавление и возможность работы до 30 часов при периодической подзарядке в чехле.

Модель Huawei Freebuds 5i доступа за 199 рублей (ранее – за 249 рублей). Беспроводные наушники могут похвастаться высоким качеством звука, шумоподавлением и работой до 28 часов без подзарядки.

Наушники Huawei Freebuds SE также стали выгоднее – стоят 119 рублей (вместо 149 рублей). Их отличают кристально чистый звук и автономная работа в течение суток без подзарядки.

Представлена и портативная колонка Huawei Sound Joy. Сейчас она обойдется в 349 рублей (ранее – в 399 рублей). Компактный стильный дизайн дополняют другие достоинства: акустическая система Devialet с 4 динамиками и высокая автономность (до 26 часов работы без подзарядки).

Смартфоны, планшеты, смарт-часы и наушники Huawei по новогодним ценам доступны по всей Беларуси. Их можно приобрести в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила». Наличие конкретных моделей и конфигураций лучше уточнять в местах продаж. Рекомендованные розничные цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен в розничных магазинах.