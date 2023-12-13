Представлен новый робот-гуманоид Tesla Optimus Gen 2

Tesla опубликовала обновление своей программы Optimus на X. В ходе короткого видеоролика Tesla продемонстрировала прототип Gen 2 Optimus, который отличается обновленным дизайном, человеческими движениями и меньшим весом по сравнению с предыдущими версиями.
Во время короткой демонстрации можно было увидеть, как робот Optimus Gen 2 двигает шеей и руками практически как человек. Tesla отметилf, что робот оснащен специально разработанными приводами и датчиками. Скорость ходьбы робота увеличена на 30% по сравнению с предыдущей версией, а также он легче на 10 кг.
Робот также может похвастаться лучшим балансом и контролем, а также тактильной чувствительностью на всех пальцах. Tesla закончила свое видео парой роботов Optimus второго поколения, танцующих под музыку.
Tesla объявила о своем намерении создать робота-гуманоида на своем первом мероприятии в честь Дня искусственного интеллекта в августе 2021 года, и на тот момент все, что у компании было, — это статичная модель и мужчина в костюме робота, танцующий на сцене. Быстрый прогресс программы Tesla Optimus был очевиден уже со времен AI Day 2.0, который состоялся в сентябре 2022 года. Тогда Tesla смогла показать образец под названием «Шмель», который был построен из готовых деталей и передвигался самостоятельно.
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