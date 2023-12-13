Представлен новый робот-гуманоид Tesla Optimus Gen 2

Tesla опубликовала обновление своей программы Optimus на X. В ходе короткого видеоролика Tesla продемонстрировала прототип Gen 2 Optimus, который отличается обновленным дизайном, человеческими движениями и меньшим весом по сравнению с предыдущими версиями.

Во время короткой демонстрации можно было увидеть, как робот Optimus Gen 2 двигает шеей и руками практически как человек. Tesla отметилf, что робот оснащен специально разработанными приводами и датчиками. Скорость ходьбы робота увеличена на 30% по сравнению с предыдущей версией, а также он легче на 10 кг.

Робот также может похвастаться лучшим балансом и контролем, а также тактильной чувствительностью на всех пальцах. Tesla закончила свое видео парой роботов Optimus второго поколения, танцующих под музыку.