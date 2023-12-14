Google представляет AI Studio — инструмент для разработки приложений и чат-ботов

AI Studio — это веб-инструмент для разработчиков, в котором они могут быстро разрабатывать чат-боты на базе Gemini, а затем получать ключи API для использования их в своих приложениях. Или же получать доступ к коду для работы в более полнофункциональной IDE.

Важно отметить, что существует бесплатная квота — до 60 запросов в секунду, которых должно быть достаточно, чтобы быстро реализовывать идеи, не сталкиваясь с обременительными ограничениями, и, возможно, даже достаточно для запуска некоторых менее используемых приложений.

Для разработчиков, использующих бесплатную версию (а на данный момент это почти все, поскольку Google планирует выпустить платную версию только в начале следующего года — вероятно, это совпадет с общедоступным запуском модели Gemini Ultra), команда Google сможет видеть входные и выходные данные API и веб-приложения, чтобы «улучшить качество продукта». Однако Google отмечает, что эти данные не идентифицируются с учетной записью Google и ключом API пользователя.

По сравнению с более ранней версией MakerSuite/AI Studio, эта обновленная версия кажется более существенной. Помимо прочего, она будет предлагать поддержку как Gemini Pro, так и модели Gemini Pro Vision, что позволит разработчикам работать как с текстом, так и с изображениями.