В Epic Games Store началась праздничная распродажа игр

13 декабря началась праздничная распродажа в Epic Games Store 2023. Здесь пользователи смогут найти тысячи игр со скидками, неограниченное количество купонов Epic на 33% скидку, 10% прибавку к вознаграждениям Epic, 17 бесплатных игр и многое другое.

Первым бесплатным подарком от Epic Games Store стал сборник Destiny 2: Legacy Collection («Destiny 2: Коллекция "Классика"»), который включает в себя дополнения «Королева-ведьма», «За Гранью Света» и «Обитель Теней».

Продлится распродажа до 19:00 10 января 2024 года.