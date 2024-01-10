Умная колонка Новая Яндекс.Станция Мини за 249 рублей в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС Новую Яндекс.Станцию Мини можно купить как при оплате сразу, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса. Ежемесячный платеж составит от 10,85 рубля.

Колонки Яндекса оснащены голосовым ассистентом Алисой — невидимой помощницей, которая обладает множеством полезных умений и способна поддержать беседу. Алиса может включить музыку, прочитать детям сказку, рассказать о погоде, поставить таймер или будильник, ответить на вопросы и даже принять участие в управлении Умным домом. Включайте освещение, запускайте робот-пылесос, поддерживайте в доме правильную температуру, влажность и чистоту воздуха с помощью голосовых команд и управляйте Умным домом из любой комнаты с помощью умных колонок.

Новая Яндекс.Станция Мини — умная колонка с Алисой, поддерживающая голосовое и сенсорное управление. Мощность ее звучания составляет 10 Вт. Для четкого распознавания голоса пользователя предусмотрено 4 микрофона.

Новая Яндекс.Станция Мини не только стильная и компактная, но и еще и полезная. Колонка быстро подключается к интернету по Wi-Fi, а к умным устройствам — по Bluetooth 5.0. Навести порядок, вскипятить чайник, включить или выключить свет с этой колонкой гораздо проще и быстрее, она поддерживает более 100 гаджетов. Умная колонка Мини упрощает управлением умным домом для всей семьи: она запоминает до 5 разных голосов и для каждого пользователя задает свои сценарии. А чтобы пригласить нового пользователя, достаточно установить мобильное приложение и отправить ему приглашение.

Колонка Мини с голосовым помощником Алиса не только развлекает, но и обучает, а еще и следит за детьми. Развивающие игры, помощь с домашними заданиями, подробные ответы на любые вопросы, режим радионяни — все это легко настроить за пару минут и наслаждаться результатами.

А сейчас на умную колонку Мини с Алисой действует выгодное предложение — ее можно приобрести со скидкой 50 рублей. При оплате сразу стоимость колонки составит 249 рублей, а в рассрочку — от 10,85 рубля в месяц.

В МТС также представлен большой выбор других моделей умных колонок Яндекса с мощным звуком, лаконичным дизайном и виртуальным ассистентом Алисой. Ознакомиться с ними и приобрести понравившуюся можно по ссылке.