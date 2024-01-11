Голосовой помощник Mercedes-Benz получит поддержку ИИ

Mercedes-Benz снабжает своего автомобильного голосового помощника генеративным искусственным интеллектом, открывая путь к более естественному взаимодействию и персонализированному опыту водителя.

Модернизированный виртуальный помощник MBUX от автопроизводителя будет работать на операционной системе MB.OS следующего поколения, что позволит создать «наиболее человекоподобный интерфейс с Mercedes-Benz», заявляет компания. Примеры включают прогнозирующее поведение, например воспроизведение заголовков утренних новостей при входе в автомобиль или предложение позвонить на встречу, если календарь владельца автомобиля показывает, что он опаздывает на нее.

Автомобили Mercedes уже имеют возможности голосового управления, что позволяет водителям использовать фразу «Привет, Мерседес», за которой следует короткая команда для таких действий, как регулировка температуры в автомобиле, поиск пункта назначения для навигации или совершение телефонного звонка.

Генеративный ИИ теоретически может сделать эти запросы более естественными и менее склонными к ложным срабатываниям. Известно, что ChatGPT и другие чат-боты модели большого языка (LLM) предоставляют ложную информацию, а OpenAI является объектом ряда исков о клевете и нарушении авторских прав. Mercedes не сообщает, с какой компанией он работает над обновлением своего голосового помощника.

Mercedes и другие автопроизводители пытаются противостоять буму искусственного интеллекта, который стремительно развивается в технологической отрасли. Такие компании, как Volkswagen, BMW и Hyundai, обещают более совершенные автомобильные голосовые помощники, подкрепленные теми же LLM, которые используются в самых популярных чат-ботах.